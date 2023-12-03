Мощный пожар в ресторане на курорте Архыз удалось потушить
Мощный пожар в ресторане на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии удалось потушить
Архыз, Карачаево-Черкесия, 3 декабря, 2023, 11:38 — ИА Регнум. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии потушили пожар площадью 2 тысячи квадратных метров, вспыхнувший на территории административно-делового центра «Лунная поляна», сообщили 3 декабря в пресс-службе МЧС.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Карачаево-Черкесии», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря МЧС распространило информацию о крупном пожаре, вспыхнувшем на территории «Лунной поляны». Загорелся недействующий ресторан «Вкус гор», огонь распространился на две тысячи квадратных метров.
Примерно через час горение локализовали. В борьбе с огнём участвовали более 50 человек.
Горнолыжный курорт Архыз находится в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии в 110 км от Черкесска. Курорт получил название от горного района Архыз, относящегося к северным склонам Главного Кавказского хребта.