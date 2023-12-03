Георгиевск, Ставропольский край, 3 декабря, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Леопарда, который, сбежав из частного вольера в станице Незлобная на Ставрополье, напал на хозяина, а затем скрылся в лесу, застрелили, сообщил 3 декабря его хозяин Дмитрий Баскаков.

(сс) skeeze

Он рассказал, что хищника, прятавшегося в лесу, застрелили охотники, столкнувшиеся с животным, сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства побега хищника.

Как сообщало ИА Регнум, леопард, которого Баскаков содержал в своём частном вольере в станице Незлобная, сбежал из клетки, добрался до соседского дома и вскарабкался на дерево.

Когда приехала полиция, животное начало спускаться вниз, и правоохранителям пришлось стрелять. Хищник, испугавшись выстрелов, скрылся в лесу. Баскакову потребовалась медицинская помощь — леопард нанёс ему рваные раны головы и уха.