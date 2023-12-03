Москва, 3 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) российской армии взяла в плен сотрудника украинской пограничной службы в Черниговской области. Об этом 3 декабря сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российская ДРГ зашла на позиции ВСУ в Черниговской области, зачистила их и вышла, ликвидировав украинских бойцов и пограничников.

«Один сотрудник госпогранслужбы [Украины] в плену», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ назвали причиной произошедшего халатность украинских бойцов на позиции, отсутствие контроля со стороны командования ВСУ и большой опыт российского спецназа в проведении такого рода операций.