Анкара, 3 декабря, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Стамбуле задержали участника российской организованной преступной группировки (ОПГ) Шамиля Амирова. Об этом 3 декабря сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Кадр из видео

«Шамиль Амиров, один из руководителей организованной преступной группировки «Воры в законе» <…> был схвачен в ходе операции «Клетка-15», проведённой в Стамбуле», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Как уточнил Ерликая, задержанного разыскивал Интерпол по «синему бюллетеню» по обвинению в мошенничестве и членстве в ОПГ. Амирова задержали по месту проживания.

Издание Haberort сообщило, что в России 45-летний Амиров являлся фигурантом дел, связанных с членством в ОПГ и финансовыми махинациями.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября правоохранительные органы Азербайджана задержали Турала Мамедова — лидера банды, нападавшей на людей в Санкт-Петербурге. Он находился в международном розыске.

В Азербайджан он сбежал после того, как в России началось расследование. Молодого человека заочно арестовали и объявили в международный розыск. Всего по уголовному делу полиция задержала шестерых подозреваемых. Это граждане одной из стран ближнего зарубежья, им было от 16 до 18 лет.

Суд в Санкт-Петербурге 4 сентября вынес приговор в отношении шестерых участников китайской организованной преступной группы, занимавшихся обманом соотечественников. Согласно материалам расследования, лидер группировки Лю Цзюнь с июня по август 2020 года похищал путешественников из КНР, посещавших Россию в рамках экскурсионных поездок. Члены группы отбирали у потерпевших имущество с целью получения прибыли.