Вашингтон, 3 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба американской компании-разработчика системы SpaceX.

Joshua Conti/Us Space/Global Look Press

Успешный запуск ракеты-носителя был произведён 2 декабря в 23:00 (3 декабря 07:00 мск) с 40-го стартового комплекса на базе Космических войск на мысе Канаверал во Флориде. Спустя около часа после этого спутники вывели на заданную орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, использованная уже в шестой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря стало известно, что на ракете Falcon 9 в космос вывели первый разведывательный спутник Южной Кореи. Также на околоземную орбиту вывели первый исследовательский спутник Ирландии под названием EIRSAT-1.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-25» 1 декабря успешно стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля должна состояться в 14:15 мск 3 декабря.