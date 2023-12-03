Георгиевск, Ставропольский край, 3 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Леопард напал на хозяина в станице Незлобная на Ставрополье, ранил его и скрылся в лесу, сообщил 3 декабря Telegram-канал «112».

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Животное сидело в вольере на участке, принадлежащем Дмитрию Баскакову. Утром 2 декабря хищник решил сбежать, сильно оцарапал хозяина и бросился к соседям.

Люди вызвали полицию. Когда на место ЧП приехал оперуполномоченный райотдела, леопард стал спускаться на землю и правоохранитель применил табельное оружие.

Он выстрелил шесть раз, но леопарда не ранил. Испуганный зверь направился в сторону посёлка Новый и скрылся в лесу. Начался поиск хищника.

Хозяина большой кошки госпитализировали с рваными ранами головы и уха. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

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В Ольгинском районе в Приморском крае 1 декабря отменили занятия в школах из-за тигра. Животное отправилось бродить по району и, возможно, ранено, сообщили местные власти.