Москва, 3 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником, отметив важность их деятельности для бизнеса, социальной сферы и общественных организаций. Поздравительную телеграмму 3 декабря опубликовали на сайте Кремля.

EMERCOM of Russia/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Как напомнил глава государства, День юриста учредили 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в вопросе защиты конституционных прав и свобод россиян, а также отстаивания верховенства закона и укрепления российской государственности.

«И конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что российские юристы продолжат достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь россиянам, включая участников спецоперации и членов их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, а также сохранять твёрдую приверженность лучшим профессиональным традициям.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря состоялось вручение премии «Юрист года», учреждённой в 2009 году ко Дню юриста. Премию в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан» получил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что награда стала для него большой честью, и добавил, что юридическое образование помогает ему в работе.