Минск, 3 декабря, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 декабря отправится в Пекин для переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство БелТА в Telegram-канале.

Павел Орловский/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

«В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином», — отметило белорусское издание.

Рабочий визит Лукашенко в Китай пройдёт 3 и 4 декабря. Лукашенко и Си обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.

В программе визита белорусского лидера значится ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Предыдущий визит Лукашенко в Китай состоялся 28 февраля этого года. В результате переговоров главы Белоруссии и Китая договорились укреплять сотрудничество в некоторых сферах, в том числе и в оборонной, а также развивать образцовые отношения.

Позже в Пекине Лукашенко заявил о зависимости Белоруссии от силы Китая, добавив, что отношения с КНР являются приоритетом внешней политики страны.

Как сообщало ИА Регнум, после переизбрания Си Цзиньпина на новый пятилетний срок на пост председателя КНР Лукашенко направил ему поздравительную телеграмму. Тогда он написал, что это историческое событие свидетельствует об абсолютном доверии китайского народа.