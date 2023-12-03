Брюссель, 3 декабря, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Западным странам необходимо готовиться к «плохим новостям» из зоны военных действий на Украине. Об этом 2 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу ARD.

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«Мы также должны быть готовы к плохим новостям», — сказал он в ответ на вопрос о том, стоит ли опасаться в будущем ситуация ухудшения ситуации на Украине.

По словам Столтенберга, военные конфликты развиваются поэтапно, однако Западу стоит поддерживать Киев и в хорошие, и в плохие времена. Генсек НАТО подчеркнул, что считает, что наращивание производства боеприпасов имеет решающее значение в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Столтенберг признал, что Украина сегодня находится в критическом состоянии. Он также отметил, что ситуация для Киева может ещё более ухудшиться.

Ранее в этот же день шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит России одержать победу в украинском конфликте и планируют для этого продолжать поддерживать Киев путём оказания ему военной помощи. По его словам, США также намерены воспрепятствовать успехам палестинского движения ХАМАС в борьбе с Израилем.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 17 октября заявил, что США должны сотрудничать с Россией по решению глобальных проблем, а не пытаться нанести ей поражение.