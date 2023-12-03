Черкесск, 3 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вспыхнул крупный пожар, сообщили 3 декабря в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, отметили в МЧС. К борьбе с огнём задействовали более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Горение происходит на территории делового центра «Лунная поляна» в ресторане «Вкус гор».

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Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря в хостеле в Северном административном округе Москвы вспыхнул пожар. Горение началось на первом этаже, из здания эвакуировали порядка двухсот человек.

Двумя днями ранее, 30 ноября, крупный пожар вспыхнул в хостеле в Алма-Ате. В результате погибли 13 человек, в том числе гражданин России.