В Карачаево-Черкесии вспыхнул мощный пожар в ресторане
Черкесск, 3 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вспыхнул крупный пожар, сообщили 3 декабря в пресс-службе МЧС.
«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — сообщили в ведомстве.
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, отметили в МЧС. К борьбе с огнём задействовали более 50 специалистов и 15 единиц техники.
Горение происходит на территории делового центра «Лунная поляна» в ресторане «Вкус гор».
Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря в хостеле в Северном административном округе Москвы вспыхнул пожар. Горение началось на первом этаже, из здания эвакуировали порядка двухсот человек.
Двумя днями ранее, 30 ноября, крупный пожар вспыхнул в хостеле в Алма-Ате. В результате погибли 13 человек, в том числе гражданин России.