Москва, 3 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона, сообщили 3 декабря в Кремле.

Виктор Сатановский/РИА Новости

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 70-летием образования Магаданской области», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил значимый вклад жителей в освоение уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры.

Путин также напомнил о мужестве и стойкости жителей области в годы Великой Отечественной войны. В знак глубокой, безмерной благодарности труженикам тыла в 2021 году столице региона присвоили почётное звание «Город трудовой доблести».

В поздравительной телеграмме президент отметил огромный потенциал развития, возможности для привлечения серьёзных инвестиций. По словам главы государства, в последние годы здесь реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, строятся школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы.

Путин выразил также уверенность, что инициатива, целеустремлённость, искренняя любовь к родному краю будут помогать жителям региона в работе, в решении масштабных задач на благо Магаданской области и всей России.

В конце поздравительной телеграммы президент пожелал жителям успехов и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 декабря поздравил российских юристов с профессиональным праздником. Он заявил, что работа юриста предполагает помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей. Глава государства отметил важность совершенствования правовой культуры общества, а также сохранения лучших профессиональных традиций.