Москва, 3 декабря, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Александр Солуянов скончался 2 декабря. Офицер, ставший образом «батяни-комбата» из известной песни группы «Любэ», скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в «Союзе десантников России».

«Память о нём навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека», 1 говорится в сообщении союза в Telegram-канале.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Солуянов родился 19 декабря 1953 года в Оренбургской области. Александр Солуянов служил в Афганистане и лично участвовал во множестве военных операций.

Так, в мае–июне 1982 года парашютно-десантный батальон под командованием Солуянова участвовал в операции по уничтожению крупных банд мятежников в районе Дидака в провинции Парван. Капитан в ходе боя принял верное решение, умело организовал взаимодействие с авиацией и артиллерией. В результате поставленную задачу удалось выполнить без потерь. В плен захватили 320 боевиков и 260 единиц оружия.

В феврале 1984 года во время проведения операции в Ниджбарском ущелье батальон майора Солуянова штурмовал высоты, занятые противником. В ходе боевых действий Солуянов находился на самых опасных участках. Несмотря на сильное сопротивление противника и плотный огонь боевиков выбили с высот.

23 ноября 1984 года Солуянову присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он пользовался уважением сослуживцев за желание сохранить жизнь бойцам и стремление первым идти в бой.

Также офицера наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалью «За отличие в воинской службе» 1-й степени.

Как сообщила газета aif.ru, в 90-е годы планировали снять клип на песню «Комбат» с участием Солуянова, а режиссером должен был стать Никита Михалков. Однако в конечном итоге идею реализовать не удалось.

Сам генерал-майор в одном из интервью признался, что был даже этому рад. Он считает, что образ комбата-батяни должен был остаться собирательным, потому что есть много достойных офицеров, проявивших себя в Афганистане, в Чечне и в ходе спецоперации на Украине.

Умер Герой СССР Александр Солуянов, ставший образом «батяни-комбата»