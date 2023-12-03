Париж, 3 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Акция в поддержку жителей республик Донбасса состоялась в центре Парижа, её попытались сорвать несколько проукраинских активистов. Об этом 3 декабря сообщил телеканал BNN.

Кадр из видео

Манифестация проходила на Марсовом поле около Эйфелевой башни, её организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.

Несколько десятков участников акции вышли с плакатами с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс» и т.п. Они также принесли плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить передачу вооружений Украине.

Несколько проукраинских активистов попытались сорвать акцию, однако их действия быстро пресекли полицейские, так как демонстрацию согласовали с властями.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в Париже состоялась акция под названием «Марш за мир». Её участники выступили за выход Франции из НАТО и ЕС а также за прекращение военной помощи Киеву. Акцию провели по призыву партии «Патриоты» и на неё пришли несколько тысяч человек.

В Париже 20 августа прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, которая погибла в результате покушения украинских спецслужб в августе 2022 года.