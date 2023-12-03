Вашингтон, 3 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Военные Соединённых Штатов намерены разместить в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году наземные ракеты средней дальности для сдерживания КНР. Об этом 3 декабря сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны для усиления сдерживания Китая, сообщил Nikkei представитель США», — говорится в публикации.

Американский военный уточнил, что командование армии США рассматривает возможность размещения для этих целей наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда и где именно могут быть развернуты эти американские ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 29 ноября перепутал председателя КНР Си Цзиньпина с другим известным китайским политиком. Он назвал его Дэн Сяопином, который скончался ещё в 1997 году и фактически возглавлял Китай с конца 1970-х по начало 1990-х.

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа 28 ноября заявил, что Китай не станет снисходительно относиться к сепаратистским устремлениям Тайваня. Он также предупредил, что достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.