Филиппины, 3 декабря, 2023, 09:51 — ИА Регнум. У побережья Филиппин 3 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Rouelle Umali/Global Look Press

Эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. Город расположен на острове Минданао, где проживают порядка десяти тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. Угрозу цунами не объявляли, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на Филиппинах произошло несколько землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья острова Минданао.

Кроме того, в западной части Тихого океана произошли землетрясения магнитудой 5,9, магнитудой 5,4, магнитудой 5,0 и 5,5. Кроме того, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 северо-восточнее Бислига.