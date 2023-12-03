Вашингтон, 3 декабря, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Ни один военный конфликт, и в том числе конфликт на Украине, нельзя урегулировать только военными методами. Об этом 2 декабря заявил глава Комитета начальников штабов американской армии генерал Чарльз Браун на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», — процитировало его слова ТАСС.

Браун отметил, что не готов предсказать, чем завершится украинский конфликт, однако, по его мнению, у США есть возможность повлиять на это. Генерал также высказал уверенность в том, что американские власти смогут продолжить совмещать военную помощь Киеву и Тель-Авиву.

Как сообщало ИА Регнум, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 1 декабря написал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов ведут тайные переговоры о мире. По его словам, они ведутся в обход лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее в этот же день Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. Он добавил, что пока не чувствует давления Запада на тему начала таких переговоров.

Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что до 2014 года даже подумать не мог о возможности конфликта с Украиной. Глава государства подчеркнул, что никогда не отказывался от мирных переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Российский лидер добавил, что ключ к решению проблемы Украины лежит на стороне Запада.