Вашингтон, 3 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт боевые действия с палестинским движением ХАМАС в одном из самых густонаселенных районов мира, а потому ей необходимо для победы создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность мирных жителей. Об этом 2 декабря заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова опубликовали на сайте Пентагона.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — сказал он в ходе Рейгановского форума по национальной обороне в Калифорнии.

Остин уточнил, что неоднократно говорил властям Израиля, что защита гражданских лиц в секторе Газа является для них моральным долгом и стратегическим императивом. Глава Пентагона также призвал Тель-Авив избегать безответственной риторики и ненужных жертв и расширить доступ гуманитарной помощи для жителей палестинского анклава.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) заявил, что недавняя атака ЦАХАЛ на лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газе проводилась за счёт налогоплательщиков Соединённых Штатов. CAIR также осудил удар армии Израиля по объекту, отметив, что его результатом стала гибель более 100 мужчин, женщин и детей.

Палестинское агентство новостей WAFA 2 декабря написало, что не менее 14 человек стали жертвами обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа со стороны армии Израиля. По его данным, во время бомбардировки самолётами ВС Израиля лагеря беженцев погибли и пострадали в основном женщины и дети.