Москва, 3 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Машина перевернулась на внешней стороне 32-го км МКАД, сообщил 3 декабря московский департамент транспорта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На внешней стороне 32-го км МКАД водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся на крышу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Затруднения движения в районе происшествия не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 декабря в Новой Москве на Киевском шоссе произошла крупная дорожная авария с участием пяти машин. Движение транспорта удалось восстановить лишь через пять часов после ДТП.

Столкновение произошло между двумя эвакуаторами (один с легковой машиной), фурой, легковым автомобилем и автомобилем ДПС. Легковая машина и гружёный эвакуатор в результате столкновения загорелись. Одна из машин перевернулась.