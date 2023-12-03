Марави, Филиппины, 3 декабря, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Взрыв на территории Государственного университета Минданао в Марави на Филиппинах — это теракт, совершённый иностранными террористами, написал 3 декабря президент Фердинанд Маркос — младший в соцсети Х.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press Фердинанд Маркос-младший

«Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершённые иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао и общин Марави этим ранним воскресным утром», — заявил Маркос-младший.

Он выразил соболезнования родственникам погибших, призвав жителей страны сохранять спокойствие и молиться о жертвах теракта и их семьях. Президент добавил, что правоохранители получили приказ обеспечить защиту граждан.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли и ещё семь пострадали в результате взрыва в университете в Марави. Взрыв прогремел во время воскресной католической мессы.

Взрыв прогремел в спортзале, где молились студенты. Кто осуществил теракт, выясняют правоохранители.