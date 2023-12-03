Мелитополь, 3 декабря, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Российские военные совершили рейд в серую зону на ореховом направлении и уничтожили важный объект украинской армии в Запорожской области. Об этом 3 декабря сообщил командир группы сапёров 539-го инженерно-сапёрного полка Вооружённых сил России с позывным Сварог.

«Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» военный.

Он добавил, уточнил, что что в данный момент передвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) сильно затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за неделю, с 27 ноября по 2 декабря, в результате боёв на запорожском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 315 военных убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась пяти танков, семи боевых бронированных машин, 21 автомобиля и пяти орудий полевой артиллерии.

Также российские подразделения отразили 14 атак противника в районах Работино и Вербового и нанесли удары по силам и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ 3 декабря обнаружили и подбили две украинские боевые машины пехоты, которые двигались на позиции российских войск под Вербовым в Запорожской области. Технику вместе с экипажами уничтожили с использованием артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».