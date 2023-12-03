Марави, Филиппины, 3 декабря, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Три человека погибли, семеро пострадали при взрыве в городе Марави на Филиппинах, сообщило 3 декабря издание Manila Bulletin.

Взрыва прогремел утром 3 декабря в спортзале университета Марави юге Филиппин. Инцидент произошёл во время утренней католической мессы студентов. Об этом сообщило полиция.

Местные правоохранители устанавливают, взорвали в зале самодельное взрывное устройство или гранату.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября на востоке Ирака десять человек стали жертвами нападения на родственников депутата в провинции Дияла. Ещё 14 человек получили ранения.

В районе населённого пункта Умрания боевики установили два взрывных устройства на обочине дороги. Также по людям стрелял снайпер.