Берлин, 3 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Нападение на принца Гарри, сына короля Великобритании Карла III, планируют исламисты. Об этом 2 декабря сообщает портал Focus online, ссылаясь на доклад Федеральной уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA).

Jbcnews.net Принц Гарри в армии

В конце ноября медиапортал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) AS-Sahab Media Foundation призвал мусульман всего мира атаковать британскую королевскую семью, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС.

Кроме того, предполагалось нанести удары по личному составу ВВС на Западе, уделяя особое внимание США и принцу Гарри. Аналитики BKA предположили, что таким образом радикалы хотят совершить символический акт мести и показательно наказать сторонников Израиля. В докладе поясняется, что принц Гарри был избран ключевой целью в связи с его личным участием в войне против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в качестве второго пилота британского ударного вертолета.

Отмечается, что ряд радикальных исламистких группировок пытается использовать конфликт между ХАМАС и Израилем в пропагандистских целях для разжигания джихада (священной войны). По мнению радикалов, ближневосточный конфликт открывает прекрасную возможность победить врага.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал венгерский историк Ласло Бернат Веспреми, масштабная «кровавая» гражданская война угрожает Европе из-за реакции общественности в европейских странах на эскалацию палестино-израильского конфликта.

Эксперт предупредил, что в будущем в европейских странах способны усилиться антисемитские и антимусульманские акции, носящие ультраправый характер. Теракты, которые могут устраивать правые радикалы, подтолкнут исламистов к ответным действиям, и такая конфронтация приведёт к гражданской войне.

Такого же мнения придерживается американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск, который 28 октября написал о том, что Европа движется к гражданской войне, комментируя видеозапись из Сети, на которой женщина-мигрант сжигает флаг Франции.