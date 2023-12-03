Донецк, 3 декабря, 2023, 08:18 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 110 бойцов. Об этом 3 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

Бойцы группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке.

Кроме того, как добавил в беседе с «РИА Новости» военный, в Угледаре под удар попала 72-я механизированная бригада, а в Макаровке ― 118-я бригады территориальной обороны ВСУ.

«Тяжёлая огнемётная система, в свою очередь, атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского», ― сообщил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю, с 25 ноября по 2 декабря, потери ВСУ на южнодонецком направлении превысили 880 военных убитыми и ранеными, танк, шесть бронемашин, 20 автомобилей и пять орудий артиллерии. Бои шли в районах Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого в ДНР.

потери украинских военных на донецком направлении за этот период составили 1680 военных. Также украинская армия потеряла шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Первого декабря мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на южнодонецком направлении. Поддержку им оказывали артиллерия и миномётные расчёты.