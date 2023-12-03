Израильские СМИ сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В субботу, 2 декабря, вечером со стороны сектора Газа по центральной части Израиля было выпущено по меньшей мере 11 ракет. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.
Отмечается, что большинство выпущенных ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля «Железный купол». Ранее в центральной части и на юге страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила воздушную тревогу.
Представитель бригады «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что боевики выпустили в направлении Тель-Авива несколько ракет. Этот обстрел стал вторым за прошедшие сутки.
Как передавало ИА Регнум, срок гуманитарного перемирия, действовавшего между Израилем и ХАМАС с 24 ноября, истёк 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Утром того же дня ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.