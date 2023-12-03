Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В субботу, 2 декабря, вечером со стороны сектора Газа по центральной части Израиля было выпущено по меньшей мере 11 ракет. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Отмечается, что большинство выпущенных ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля «Железный купол». Ранее в центральной части и на юге страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила воздушную тревогу.

Представитель бригады «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что боевики выпустили в направлении Тель-Авива несколько ракет. Этот обстрел стал вторым за прошедшие сутки.

Как передавало ИА Регнум, срок гуманитарного перемирия, действовавшего между Израилем и ХАМАС с 24 ноября, истёк 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Утром того же дня ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.