Керчь, Крым, 3 декабря, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Ранее прерванную работу паромной переправы в Керчи возобновили. Об этом 3 декабря сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в Telegram-канале.

Работу Керченской паромной переправы прервали вечером 2 декабря.

«В 07:15 (совпадает с мск) работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября работу паромной переправы в Керчи приостановили. В крымском минтрансе напомнили, что 27 ноября переправа из-за шторма не работала. Движение паромов восстановили утром 28 ноября.