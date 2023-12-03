Москва, 3 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа Вооружённых сил России на купянском направлении непрерывно занимаются восстановлением, ремонтом и модернизацией боевой техники, сообщило Минобороны РФ, которое обнародовало видеозапись с их работой.

Кадр из видео

«Наша работа заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки поставить технику в строй, так, чтобы она вернулась на фронт…», — рассказал в ролике старший мастер по ремонту агрегатов с позывным Саратов.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется технике, которую используют подразделения, находящиеся на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Работа ремонтно-восстановительного батальона ведётся в круглосуточном режиме с задействованием нескольких смен.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе стало известно, что военнослужащие десантного подразделения российских войск научились восстанавливать боевую технику при любых поломках и повреждениях. Речь идёт о замене вышедших из строя силовых агрегатов, коробках передач, топливных баков, масляных трубок и системы охлаждения.

В июне Министерство обороны показало видео о захвате российскими военными на запорожском направлении трофейных немецких танков Leopard и американских бронемашин Bradley.