Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Израильская армия проводит расследование в связи с опубликованной в Сети видеозаписью, на которой видно, как ракета-перехватчик системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» совершила осечку в ходе отражения ракетного нападения в центральной части Израиля, сообщает издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО Израиля

На кадрах, которые распространило издание, можно заметить, как выпущенный из установки снаряд вышел из строя, а после упал на территории жилых кварталов. В Вооружённых силах Израиля уточнили, что сообщений о пострадавших якобы не поступало.

Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда ракеты Tamir выходят из строя. Журналисты также добавили, что обычно такие происшествия не причиняют существенного ущерба.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря боевое крыло палестинского движения ХАМАС объявило о повторном ракетном обстреле Тель-Авива. Другая такая атака была совершена за несколько часов до второго залпа.

3 декабря The Times of Israel написала о том, что в израильском городе Холоне местный житель пострадал из-за падения осколков в результате работы системы ПРО «Железный купол». Мужчина получил лёгкое осколочное ранение.