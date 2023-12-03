Новый, 648-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости подготовки к ухудшению конфликта на Украине. Причиной в интервью немецкому телеканалу Das Erste 2 декабря была названа недостаточная помощь Киеву со стороны Запада. По признанию генсека, члены Североатлантического альянса не смогли удовлетворить возросшего спроса на боеприпасы и теперь Украина находится в «критической ситуации».

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

Тем временем начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов известил об успехах российских бойцов на южнодонецком направлении, где общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 110 военнослужащих.

Ещё более ста боевиков уничтожены в результате отражения атак штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Восемь киевских военнослужащих сдались в плен.

Минобороны известило о предпринятых попытках Киева ударить двумя зенитными ракетами С-200 по объектам на территории России. Атака снарядами, переоборудованными для поражения наземных целей, была осуществлена накануне, 2 декабря, около 18:00 мск над акваторией Азовского моря. Вражеские боеприпасы уничтожили российские средства ПВО.

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