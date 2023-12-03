Мелитополь, 3 декабря, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения Военно-воздушных сил (ВДВ) России обнаружили и подбили две украинские боевые машины пехоты (БМП), которые двигались на позиции российских войск под Вербовым в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум БМП Marder

Уточняется, что технику вместе с экипажами уничтожили с использованием артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

«Меткими выстрелами артиллерии и пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» Новороссийские десантники уничтожили две боевые машины пехоты украинских формирований с экипажами внутри», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков обнародовал информацию, что за сутки российским военным удалось отразить шесть атак украинских сил на запорожском направлении. В ходе боёв ВСУ потеряли на этом участке фронта до тридцати военных, один танк, два пикапа, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.

2 декабря Конашенков проинформировал, что за неделю на запорожском направлении украинская армия лишилась до 315 военных убитыми и ранеными. Кроме того, она потеряла пять танков, семь боевых бронемашин, двадцать один автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.