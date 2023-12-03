Красный Лиман, ДНР, 3 декабря, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отбили на краснолиманском направлении (ДНР) атаки трёх украинских механизированных бригад, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Савчука, в результате действий российских войск украинские силы потеряли более 100 человек. Ещё восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России смогли уничтожить более 30 артиллерийских расчетов, 3 боевых машины и 4 автомобиля противника.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря стало известно, что российские ударные вертолёты Ка-52 поразили на донецком направлении опорные пункты ВСУ с бронированной техникой. Кроме того, появилась информация о том, что за неделю Вооружённые силы России сбили восемь самолётов и один вертолёт украинских сил.

Также за неделю удалось нанести 27 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военной инфраструктуре Украины. В частности, целями для ударов базы горючего, аэродромы, арсеналы, склады с артиллерийскими боеприпасами, вооружением и военной техникой.