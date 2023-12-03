Варшава, 3 декабря, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Украина врёт об успехах ВСУ на фронте, и в действительности на передовой сложилась трудная ситуация для Киева, которая вскоре может ещё больше ухудшиться, говорится в статье обозревателя Влодека Калеты польского портала Wnp.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам автора публикации, обстановку для вооружённых сил может ещё сильнее подорвать демобилизация 30 тысяч военных, которую недавно допустили киевские власти. Он отмечает, что ВСУ страдают от кадрового голода.

Калета также подчеркнул, что Украина не в состоянии набрать необходимое количество военнослужащих без социальных протестов. Обозреватель считает, что серьёзные проблемы, с которыми столкнулась страна, могут подтолкнуть Киев на скорое мирное урегулирование.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. своих военных и 16 тыс. единиц вооружения. Он уточнил, что российские войска расширили зоны контроля на всех направлениях ведения специальной военной операции (СВО), продолжая вести активную оборону и наращивая боевой потенциал.

2 декабря стало известно, что на линии соприкосновения в зоне СВО побывала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. Она рассказала, что украинские военные жалуются, что им буквально нечем воевать с Россией.