Газа, Палестина, 3 декабря, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек стали жертвами обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом 2 декабря сообщило палестинское агентство новостей WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что самолёты ВС Израиля бомбили дома беженцев в Газе, погибли как минимум 14 человек, есть пострадавшие. Отмечается, что соседи погибших и пострадавших в основном женщины и дети.

Раненые были госпитализированы. Ожидается, что количество жертв вырастет, так как продолжается разбор завалов, под которыми находятся люди.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, Израиль в секторе Газа игнорирует международное законодательство и права человека, действуя жестоко, что нельзя квалифицировать как законную самооборону

В свою очередь военное крыло палестинского движения ХАМАС дважды за день совершало ракетный обстрел Тель-Авива. Радикалы уточнили, что атаковали город из-за действий Израиля в отношении жителей Газы.