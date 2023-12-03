Париж, 3 декабря, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Акция в поддержку населения Донбасса состоялась в центре Парижа, где несколько проукраинских активистов попытались помешать проведению мероприятия, сообщает телеканал BNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Демонстрация прошла на Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней. Акцию, которую назвали «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны», организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.

На неё вышло несколько десятков человек, державших флаги России и ДНР. В руках у участников собрания также находились плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс».

В числе выступавших на митинге были граждане Сербии, Польши, Болгарии и Франции. Целью акции стало выражение поддержки жителям Донбасса на фоне ситуации в регионе.

Власти Парижа согласовали собрание, а полиция пресекала действия проукраинских активистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и хотели сорвать демонстрацию.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта в Париже прошла акция под названием «Марш за мир», участники которого выступили за выход Франции из НАТО и ЕС, а также за прекращение военной помощи Украине. Её провели по призыву партии «Патриоты». Акция собрала несколько тысяч человек.

20 августа 2023 года в Париже прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, погибшей в результате покушения украинских спецслужб в августе 2022 года.