Керчь, Крым, 3 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 2 декабря сбили над акваторией Азовского моря две ракеты С-200 Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

«2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что обе ракеты были уничтожены силами ПВО над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские силы ПВО сбили над южной частью акватории Азовского моря две переоборудованные ракеты ЗРК С-200. В пресс-службе ведомства уточнили, что средства поражения были перехвачены около 11:00 по московскому времени.