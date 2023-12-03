Токио, 3 декабря, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Япония стала критически зависима от российского краба, так как доля импорта этого продукта превысила 68%, сообщило издание Nihon Keizai.

S Solomonov Флаги России и Японии

«Доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8% [в текущем 2023 году. — Ред.] Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто», — говорится в материале.

Отмечается, что это в первую очередь связано с тем, что у Японии нет других районов добычи. При этом Россия после санкций со стороны США стала одним из крупнейших импортёров краба в азиатском регионе. По данным журналистов, высокий спрос на морепродукты из России в Японии связан с тем, что российская продукция оказалась крайне выгодна для покупателей.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Hokkaido Shimbun сообщило, что японские рыбаки лишились промысла у Южных Курил из-за антироссийских санкций. Связано это в первую очередь с тем, что ежегодные переговоры между Россией и Японией о регулировании ловли рыбы в акватории Южных Курил не состоялись. Подобные проблемы испытали также и рыбаки, занимавшиеся промыслом в районе островов Хабомаи, так как Россия не давала Японии разрешения на вылов на Курилах.