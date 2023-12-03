Берлин, 3 декабря, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Супруга Владимира ЗеленскогоЕлена Зеленская мечтает о нормальной жизни вопреки гибели сотен тысяч военных ВСУ в ходе украинского конфликта, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее Зеленская заявила, что хотела бы, чтобы ее муж не участвовал в новых выборах.

Дотком задался вопросом, реально ли реализовать это желание. По его словам, в ходе боевых действий уже погибли более 600 тысяч украинских военнослужащих.

Предприниматель напомнил, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир с Россией, имя такой шанс.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря агентство Associated Press опубликовало в интервью Владимира Зеленского, в котором он заявил, что жители Украины якобы сами не желают проведения выборов в стране из-за их якобы опасности и бессмысленности. Он утверждает, что был готов к выборам, но украинское общество выступает против голосования.

В соответствии с законодательством Украины выборы во время военного положения запрещены, однако Верховная рада обладает правом принимать изменения, чтобы такая возможность появилась. 2 декабря издание «Страна. ua» написало о том, что Владимир Зеленский хотел бы провести выборы на Украине, если бы смог получить гарантии того, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не станет участвовать в них.