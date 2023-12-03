Париж, 3 декабря, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидно: Владимир Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню», — написал он.

Французский политик призвал к прекращению поставок Украине оружия и финансовых средств и указал на необходимость возобновления переговоров об урегулировании конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Флориан Филиппо призвал западные страны начать восстановление отношений с Россией, несмотря на давление со стороны НАТО. По его словам, Германия и другие европейские страны заинтересованы в возвращении на российские рынки, откуда они были вынуждены уйти с начала конфликта на Украине.