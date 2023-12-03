Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Возможное активное вступление в боевые действия шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана. Такое заявление сделал 3 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху указал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постоянно сдерживает усилия «Хезболлы» на севере. Премьер Израиля уточнил, что ЦАХАЛ выполняет задачи по уничтожению отрядов террористов и оттеснению их дальше от границы. Помимо этого, ведётся уничтожение боеприпасов.

По словам Нетаньяху, Израиль продолжит выполнять задачи по поддержке сил сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Премьер-министр предупредил, что если «Хезболла» вступит в широкомасштабную войну, то фактически уничтожит Ливан своими руками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил Ливан о разрушительных последствиях в случае вступления шиитского движения «Хезболла» в ближневосточный конфликт. По утверждению Нетаньяху, в случае вступления «Хезболлы» в военные действия движение совершит фатальную ошибку.

В начале ноября старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн посетил Ливан и передал «Хезболле» через спикера ливанского парламента Набиха Берри предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе. После визита у советника главы Белого дома сложилось впечатление о незаинтересованности ливанских властей и движения «Хезболла» в военной конфронтации с Израилем.

Позднее, 22 ноября, генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла принял делегацию ХАМАС.