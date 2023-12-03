Нетаньяху указал, что «Хезболла», вступив в войну, уничтожит Ливан
Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Возможное активное вступление в боевые действия шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана. Такое заявление сделал 3 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Нетаньяху указал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постоянно сдерживает усилия «Хезболлы» на севере. Премьер Израиля уточнил, что ЦАХАЛ выполняет задачи по уничтожению отрядов террористов и оттеснению их дальше от границы. Помимо этого, ведётся уничтожение боеприпасов.
По словам Нетаньяху, Израиль продолжит выполнять задачи по поддержке сил сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Премьер-министр предупредил, что если «Хезболла» вступит в широкомасштабную войну, то фактически уничтожит Ливан своими руками.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил Ливан о разрушительных последствиях в случае вступления шиитского движения «Хезболла» в ближневосточный конфликт. По утверждению Нетаньяху, в случае вступления «Хезболлы» в военные действия движение совершит фатальную ошибку.
В начале ноября старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн посетил Ливан и передал «Хезболле» через спикера ливанского парламента Набиха Берри предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе. После визита у советника главы Белого дома сложилось впечатление о незаинтересованности ливанских властей и движения «Хезболла» в военной конфронтации с Израилем.
Позднее, 22 ноября, генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла принял делегацию ХАМАС.