Вашингтон, 3 декабря, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Недавняя атака израильской армии на лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газе проводилась за счёт налогоплательщиков США, говорится в заявлении Совета по американо-исламским отношениям (CAIR). Документ появился на странице этой организации социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Представили CAIR осудили удар Израиля по объекту и отметили, что его результатом стала гибель более 100 мужчин, женщин и детей.

2 декабря палестинское агентство Safa проинформировало об атаке израильских войск на Джабалию. Удару Израиля подвергся один из домов в этом лагере.

В свою очередь военное крыло палестинского движения ХАМАС дважды за день совершало ракетный обстрел Тель-Авива. Радикалы заявили, что атаковали город из-за действий Израиля в отношении жителей Газы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что сектор Газа вновь превратился в самое опасное место для детей в мире. Она призвала задействовать все возможности, чтобы из-за боевых действий на территории анклава больше не погиб ни один ребёнок.