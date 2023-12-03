Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, которых удалось вызволить из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку семей заложников и призвали освободить всех удерживаемых в анклаве людей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Об этом сообщает «РИА Новости». Демонстрация собрала несколько тысяч человек. Такие митинги проводит по субботам с 7 октября волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести».

Среди участников собрания находились 105 человек, которых ХАМАС отпустил за период действия режима прекращения огня, начавшегося 24 ноября. В их числе оказались Труфанова и Татти.

Среди выступивших на митинге были и другие освобожденные лица и их родственники. В руках многих участников собрания можно было заметить фотографии с теми, кто 7 октября оказался в плену у палестинских радикалов, когда ХАМАС совершил атаку на поселения на юге Израиля.

По данным израильской стороны, в Газе продолжают находиться 136 заложников. Одним из них является Александр Труфанов — сын Ирины Татти. Его невесту, израильтянку Сафир Коэн, удалось освободить. Девушка уже добралась домой.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря израильская армия возобновила военную операцию в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. За время действия гуманитарной паузы стороны конфликта успели обменяться более чем 200 заложниками и заключёнными.

2 декабря заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури предупредил, что группировка не пойдёт на обмен заложников до тех пор, пока Израиль окончательно не прекратит боевые действия. Он также пообещал, что организация не будет делать женщин и детей предметом торга и их освободят.