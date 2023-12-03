Пхеньян, 3 декабря, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Эксплуатацию военного разведывательного спутника начали в Северной Корее. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Ответственность за работу спутника ведёт кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. Он будет выполнять функцию отдельной военно-информационной организации.

Вся информация, собранная с помощью спутника, будет передаваться подразделениям, на вооружении которых стоят баллистические ракеты, включая континентальные.

«Министерство обороны КНДР выразило надежду, что силы сдерживания войны республики будут находиться в более надежной боеготовности», — отмечает ЦТАК.

Ранее ИА Регнум сообщало о запуске КНДР первого разведывательного спутника «Маллигён-1». В тестовом режиме спутник сделал снимок Рима, с которым ознакомился северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Позднее власти КНДР заявили, что разведывательному спутнику удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния).

Пхеньян планирует в ближайшем будущем запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые позволят повысить боевую готовность армии КНДР и улучшить возможности по получению разведданных в прилегающих к стране регионах, в первую очередь в районе Южной Кореи.