Будапешт, 3 декабря, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Венгрия не намерена участвовать во внутриполитических разборках Украины, в очередной раз доказывающих отсутствие готовности страны ко вступлению в Европейский союз, заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня ещё не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в социальной сети X 2 декабря.

Ранее The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерснамерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, так как выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите намерены донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для вступления в Евросоюз и подчеркнул, что пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению страны в сообщество.