В Венгрии заявили о нежелании участвовать во внутренних разборках Украины
Будапешт, 3 декабря, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Венгрия не намерена участвовать во внутриполитических разборках Украины, в очередной раз доказывающих отсутствие готовности страны ко вступлению в Европейский союз, заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач.
«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня ещё не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в социальной сети X 2 декабря.
Ранее The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерснамерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, так как выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите намерены донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.
Как передавало ИА Регнум, 13 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для вступления в Евросоюз и подчеркнул, что пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению страны в сообщество.