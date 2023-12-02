Лондон, 3 декабря, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Британский миллиардер Ричард Брэнсон не хочет инвестировать в основанную им компанию по организации путешествий в космос Virgin Galactic из-за убыточности этого бизнеса. Об этом он заявил 2 декабря газете The Financial Times.

Bricktop Ричард Брэнсон

Финансовое состояние предпринимателя оценивается в $2,9 млрд. Брэнсон уточнил, что больше не имеет денег для содержания организации. Бизнесмен отметил, что судьба компании выглядит для него туманной.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Ричард Брэнсон подал заявление о банкротстве космической компании Virgin Orbit. При этом в январе организация не смогла выполнить миссию по выведению на орбиту Земли новых космических спутников.

Их должны были запустить с модифицированного под эти нужды самолёта Boeing-747. После неудачной попытки воздушное судно вместе с экипажем вернулось на аэродром.

В ноябре руководство Virgin Galactic объявило о планах провести масштабное сокращение рабочих мест, уволив 185 сотрудников. Кроме того, компания собралась приостановить туристические полёты на 18 месяцев.