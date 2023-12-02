Вашингтон, 3 декабря, 2023, 02:06 — ИА Регнум. США занялись самой масштабную почти за 40 лет модернизацией производственной базы своего обороно-промышленного комплекса, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на Рейгановском форуме, который проходит в штате Калифорния.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Он уточнил, что в обновление мощностей планируется вложить около $50 млрд из запрошенных Белых домом дополнительных бюджетных средств. Глава Пентагона отметил, что развитие этого направления позволит создать и поддерживать десятки тысяч рабочих мест в более чем в 30 американских штатах.

Остин добавил, что указанная деятельность охватит производство ракет в Аризоне, сборку боевых транспортных средств в Висконсине и Индиане, а также выпуск артиллерийских боеприпасов в Пенсильвании, Огайо и Техасе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в журнале Atlantic вышла статья директора по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства Кори Шейк, которая написала о том, что в случае, если США вступят в крупномасштабную войну, то боеприпасы закончатся у страны через несколько недель, а вооружения хватит менее чем на семь дней. Эксперт считает, что поставки оружия Украине никак не отразятся на этой ситуации, поскольку они носят незначительный характер.

Шейк подчеркнула, что у США просто нет достаточного количества боеприпасов для ответа в случае масштабного военного конфликта. Кроме того, она отметила, что ситуация в стране не меняется, несмотря на то, что американские чиновники заявляют об увеличении расходов бюджета на оборону. Автор статьи добавила, что Соединённым Штатам также не стоит надеяться на своих союзников, поскольку и их запасы вооружения истощены.