Ньюкасл, Великобритания, 3 декабря, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги потерпел поражение в матче с «Ньюкаслом». Игра, проходившая 2 декабря в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 1:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Единственный мяч на 55-й минуте встречи забил 22-летний полузащитник Энтони Гордон, результативной передачей отметился Киран Триппьер. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

Для «Ньюкасла» эта победа стала восьмой в текущем сезоне чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» же, потерпев поражение, с 24 очками опустился на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Кроме того, 1 ноября «красные дьяволы» также встречались с «Ньюкаслом» в четвёртом раунде Кубка Лиги. Тот матч завершился разгромной победой «сорок» со счетом 3:0.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября «Манчестер Юнайтед», обыграв «Эвертон» со счетом 3:0, стал первой в истории командой, проведшей 500 «сухих матчей» в рамках Английской Премьер-лиги. Вторым в АПЛ по количеству матчей ноль остался «Челси» (476 игр), далее расположились «Ливерпуль», «Арсенал», «Эвертон» и «Манчестер Сити».