Белград, 3 декабря, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Сербия никогда не забудет агрессию НАТО против Союзной Республики Югославия в 1999 году и не даст забыть об этом своим гражданам, заявил президент республики Александар Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«У нас корректные отношения с НАТО, мы будем стараться, чтобы это так и осталось. Но это не значит, что мы забыли 1999 год. Мы каждый год будем отмечать [годовщину этих событий — ред.] и напоминать людям о том, что произошло», — заявил Вучич на предвыборном выступлении перед многотысячной публикой 2 декабря.

Также глава государства подчеркнул, что Сербия будет оставаться нейтральной в военном отношении, самостоятельно защищать своё небо и жизни своих граждан. «Наша армия будет становиться всё сильнее», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Александар Вучич по итогам переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом допустил возможность проведения совместных с Североатлантическим альянсом военных учений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Москва с пониманием относится к позиции Сербии, на которую оказывается постоянное давление извне.