Вашингтон, 3 декабря, 2023, 01:16 — ИА Регнум. США увеличили финансирование производства артиллерийских снарядов на 50% из-за потребностей Украины, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения

Он отметил, что речь идёт не только о периоде с начала специальной военной операции. По словам министра, США активно наращивали инвестиции в этот сектор последние пять лет.

Остин уточнил, что за время нахождения на посту американского президента Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года, производство артиллерийских боеприпасов в Соединённых Штатах выросло в четыре раза.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер проинформировал, что США увеличили объёмы производства 155-миллиметровых снарядов для Украины до 24 тыс. единиц в месяц. Он также подчеркнул, что к концу 2024 года американские предприятия планируют увеличить выпуск до 80 тысяч единиц боеприпасов в месяц.

Райдер добавил, что США передали Украине уже более 2 млн артиллерийских снарядов натовского калибра. 9 сентября бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что украинский конфликт сделал из Украины «дойную корову» для американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Эксперт призвал Киев как можно скорее заключить мир с Россией.