Газа, Палестина, 3 декабря, 2023, 00:36 — ИА Регнум. ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за ряд нападений на Израиль 7 октября командира батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фахата в районе Шеджаия сектора Газа, заявили в израильских вооружённых силах.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Согласно точным разведывательным данным ЦАХАЛ и сил израильского управления по безопасности, истребители ВВС ликвидировали командира батальона ХАМАС в Шеджаия Вессама Фархата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ 2 декабря.

В вооружённых силах уточнили, что Фархат участвовал в планировании атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, также он ответственен за нападение боевиков на кибуц Нахаль-Оз на юге израильского государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля по истечению срока действовавшего с 24 ноября гуманитарного перемирия объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Договорённость о прекращении огня перестала действовать 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск).