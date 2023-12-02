В Пентагоне оценили потенциал ИИ и риски его выхода из-под контроля
Штат Калифорния, США, 3 декабря, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое как в сценариях фантастических боевиков повлекло бы создание боевых машин, в ближайшее время не предвидится. Такое заявление сделал 2 декабря министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния.
По мнению Кендалла, человечество способно предотвратить возможность появления «терминаторов», стреляющих во всё подряд. Кэндалл указал, что власти США должны со всей тщательностью оценить возможности ИИ, его надёжность и безопасность для применения в военных целях.
«Я считаю, нашей задачей является не ограничение развития ИИ, но поиск способов привлекать людей к ответственности за то, что он делает», — пояснил Кендалл.
Представитель Пентагона подчеркнул, что первостепенной задачей должна стать выработка мер для того, чтобы военные использовали ИИ надёжно и этично.
Ранее ИА Регнум сообщало, что скорость, с которой развивается искусственный интеллект (ИИ), вызвала опасения у американского миллиардера, владельца компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска.
По мнению Маска, ИИ в ближайшие три года усовершенствуется настолько, что сможет создать принципиально новую технологию или открыть новый раздел физики.
Президент России Владимир Путин указал, что российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение ИИ. Российский лидер подчеркнул, что выступает за внедрение ИИ в различные сферы производства и российской экономики в целом.