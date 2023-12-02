Штат Калифорния, США, 3 декабря, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое как в сценариях фантастических боевиков повлекло бы создание боевых машин, в ближайшее время не предвидится. Такое заявление сделал 2 декабря министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

По мнению Кендалла, человечество способно предотвратить возможность появления «терминаторов», стреляющих во всё подряд. Кэндалл указал, что власти США должны со всей тщательностью оценить возможности ИИ, его надёжность и безопасность для применения в военных целях.

«Я считаю, нашей задачей является не ограничение развития ИИ, но поиск способов привлекать людей к ответственности за то, что он делает», — пояснил Кендалл.

Представитель Пентагона подчеркнул, что первостепенной задачей должна стать выработка мер для того, чтобы военные использовали ИИ надёжно и этично.

Ранее ИА Регнум сообщало, что скорость, с которой развивается искусственный интеллект (ИИ), вызвала опасения у американского миллиардера, владельца компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска.

По мнению Маска, ИИ в ближайшие три года усовершенствуется настолько, что сможет создать принципиально новую технологию или открыть новый раздел физики.

Президент России Владимир Путин указал, что российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение ИИ. Российский лидер подчеркнул, что выступает за внедрение ИИ в различные сферы производства и российской экономики в целом.