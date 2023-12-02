Анкара, 2 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Израиль в секторе Газа игнорирует международное законодательство и права человека, действуя жестоко, что нельзя квалифицировать как законную самооборону, говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Онджю Кечели. Об этом сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

Так чиновник ответил на слова израильского министра иностранных дел Эли Коэна, который оставил в соцсетях несколько постов. В одном из них глава МИД Израиля предложил Турции принять у себя членов палестинского движения ХАМАС в случае, если тех не удастся уничтожить.

Кечели в свою очередь отметил, что чем большее давление оказывает еврейское государство на палестинцев, тем сильнее становится их сопротивление. Официальный представитель МИД Турции также утверждает, что причиной конфликта в секторе Газа стала оккупация Израилем палестинских территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за действий израильской армии в секторе Газа. Он также обвинил израильскую сторону в целенаправленных атаках на гражданские объекты для уничтожения всего палестинского анклава вместе с его жителями.

16 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эти слова Эрдогана говорят о том, что сам турецкий лидер занимается поддержкой терроризма. Глава израильского правительства добавил, что президент Турции поддерживает террористическое государство, созданное радикальным палестинским движением ХАМАС.

19 ноября турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан предупредил, что Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем в случае поддержки такого решения другими странами. По его словам, скоординированные действия сразу нескольких государств позволят усилить эффект в этом направлении.